Sieben Jahre nach dem verheerenden Brand ist die wieder aufgebaute evangelische Kirche von Walldorf im Kreis Schmalkalden-Meiningen wieder geweiht. 150 Gemeindemitglieder und Gäste kamen am Sonntag zu einem Gottesdienst. Zu einem weiteren Gottesdienst hatte die Gemeinde am Sonnabend Handwerker, Architekten und Helfer beim Wiederaufbau begrüßt. Pfarrer Heinrich von Berlepsch sagte, der festliche Akt sei auf zwei Tage verteilt worden, weil in der Kirche selbst nur begrenzt Platz ist.