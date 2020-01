Beim Verbrennen von Weihnachtsbäumen haben drei Teilnehmer einer Feuerwehr-Veranstaltung in Thüringen Verbrennungen erlitten. (Symbolfoto)

Beim Verbrennen von Weihnachtsbäumen haben drei Teilnehmer einer Feuerwehr-Veranstaltung in Thüringen Verbrennungen erlitten. (Symbolfoto)

Beim Verbrennen von Weihnachtsbäumen haben drei Teilnehmer einer Feuerwehr-Veranstaltung in Thüringen Verbrennungen erlitten. (Symbolfoto) Bildrechte: MDR/Tanja Ries

Nach einem Unfall bei der Weihnachtsbaum-Verbrennung in Christes (Kreis Schmalkalden-Meiningen) ist am Mittwoch ein Spürhund zum Einsatz gekommen. Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage sagte, sollte das Tier nach Brandbeschleuniger wie Benzin oder Spiritus suchen. Dazu, ob entsprechende Substanzen gefunden wurden, lagen zunächst keine Informationen vor.

Bei der Feuerwehr-Veranstaltung in der Nacht zum Sonntag hatte ein 20-jähriger Mann schwere Verbrennungen erlitten. Er wurde später in eine Spezialklinik nach Halle in Sachsen-Anhalt gebracht. Ein 36 Jahre alter Mann und eine 19-Jährige erlitten Verbrennungen ersten Grades.