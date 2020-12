Die Wettbewerbe des Rennrodel-Weltcups werden von Freitag bis Sonntag auf der Oberhofer Rennschlitten- und Bobbahn ausgetragen. Am Freitag steht der Nations-Cup auf dem Programm. Er gilt als Qualifikation für die Wettbewerbe am Wochenende. Am Samstagvormittag greifen zunächst die Doppelsitzer ins Geschehen ein. Danach folgt die Konkurrenz der Herren. Am Sonntag wird das Damenrennen ausgetragen. Zum Abschluss findet die Teamstaffel statt.