Ein Wildschwein in einem Wohnhaus hat am Samstag in Kaltensundheim im Landkreis Schmalkalden-Meiningen für Aufregung gesorgt. Laut Polizei war das Tier vermutlich bei einer Treibjagd versehentlich in den Ort getrieben und durch eine offene Tür in das Haus geraten. Dort wurde es zunächst in einen Raum gesperrt und dann auf gesichertem Weg nach draußen gebracht. Neben Polizei und Feuerwehr waren den Angaben zufolge auch ein Jäger und eine Tierärztin den Angaben zufolge vor Ort.