Eine Anfrage von MDR THÜRINGEN an die Pressestelle des DFB vom Anfang der Woche, inwieweit der Fußballbund gedenke, sich künftig für den Erhalt des Zuges zu engagieren, blieb bislang allerdings unbeantwortet. Dass der Zug in der Zwischenzeit nicht an seinen eigentlichen Standort in Braunschweig zurückgekehrt ist, liegt vor allem daran, dass er im aktuellen Zustand nicht auf die Schiene darf. Und so dämmert ein immens populärer Teil deutscher Nachkriegsgeschichte, eine Ikone des Wiederaufbaus, weiter in Meiningen einem ungewissen Schicksal entgegen.