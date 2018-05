Schmalkalden kämpft um seinen 3D-Zebrastreifen

Die Stadt Schmalkalden will ihren jüngst eingeweihten dreidimensionalen Zebrastreifen legalisieren. Bürgermeister Thomas Kaminski (SPD) sagte MDR THÜRINGEN, bis 15. Mai könne die Stadt Unterlagen dafür beim Landesverwaltungsamt einreichen. Dabei wolle Schmalkalden auch auch Erfahrungen der Stadt Linz in Österreich zurückgreifen, wo es einen 3D-Zebrastreifen gibt - ebenfalls in einer 30er Zone.

Die 3D-Wirkung entsteht durch eine optische Täuschung: Autofahrer glauben, schwebende Balken als Überweg und somit als echtes Hindernis vor sich zu haben. Das soll sie zum Bremsen bewegen. Ein Graffiti-Künstler hatte den Zebrastreifen in der vergangenen Woche in einer Nebenstraße im Wohngebiet Walperloh in Schmalkalden auf die Straße gemalt. Es handelt sich um eine 30-er Zone. Wegen der fehlenden Genehmigung wurde der Zebrastreifen als temporäres Kunstobjekt deklariert. Zum Tag der Städtebauförderung am Sonnabend war der Übergang übergeben worden.