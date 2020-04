Der milde Winter in diesem Jahr begünstigt Zecken. Inzwischen seien die Spinnentiere ganzjährig aktiv, warnte der Thüringer Zeckenforscher Jochen Süss. Auch könnten neue Arten durch fehlenden Frost hierzulande überwintern. Thüringenforst rät daher, sich im Wald durch helle, geschlossene Kleidung und feste Schuhe vor Zecken zu schützen. Zudem sollten die Socken über die Hose gezogen werden. Nach dem Besuch im Wald sei zudem ratsam, den Körper auf Zeckenbefall zu kontrollieren. Jährlich erkranken in Thüringen bis zu 500 Menschen an durch Zecken übertragener Borreliose und bis zu 15 an FSME.