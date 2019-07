Das Landratsamt des Kreises Schmalkalden-Meiningen hat den Negativpreis "Zorniger Kaktus" erhalten. Damit macht die Frauenrechtsorganisation "Terre de Femmes" auf Sexismus in der Werbung aufmerksam. Anlass ist die Aufschrift "Prachtregion.de" auf den Hosen-Rückseiten der Volleyball-Spielerinnen des VfB Suhl im vorigen Jahr. Die Sportlerinnen würden zu Sexobjekten degradiert, so die Jury. Der Kreis wollte damit für mehr Touristen werben.

In einer Online-Abstimmung hatten rund 2.700 Teilnehmer aus 50 nominierten Anzeigen die frauenverachtende Reklame ausgewählt, wie "Terre de Femmes" am Montag mitteilte. Die Aktion des Kreises Schmalkalden-Meiningen erhielt demnach die zweitmeisten Stimmen. Als "Sieger" ging ein fränkisches Unternehmen für Rohr- und Kanalreinigung hervor, das auf seinem Firmenwagen mit einer Frau wirbt, die in einem Rohr sitzt.