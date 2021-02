Kommunalpolitiker aus Sonneberg und Umgebung verurteilen in einem Appell Angriffe auf Feuerwehrleute und Rettungssanitäter. Wie es hieß, verschärft sich die Lage seit Jahren immer mehr. Die Angriffe reichten von Pöbeleien und Beschimpfungen bis hin zu Übergriffen am Einsatzort. Unter anderem der Sonneberger Bürgermeister Heiko Voigt (parteilos) und Landrat Hans-Peter Schmitz (parteilos) haben den Appell unterzeichnet.

Jüngster Vorfall war ein Einsatz am vergangenen Samstag in Sonneberg. Die Feuerwehr hatte im Auftrag der Polizei eine wie an einem Galgen aufgehängte Puppe vor einem Café entfernt. Daraufhin wurden die Feuerwehrleute laut Voigt in sozialen Netzwerken aufs Übelste beschimpft. Voigt erstattete deshalb Strafanzeige unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung. Die entsprechenden Screenshots seien gesichert worden.