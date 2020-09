Ein Pilzsammler hat in Südthüringen auf dem ehemaligen Todesstreifen zwei scharfe Antipersonenminen aus DDR-Zeiten entdeckt. Nach Angaben der Polizei entdeckte der Mann die Sprengkörper bei Gessendorf im Landkreis Sonneberg. Weil die Minen nach Jahrzehnten im Boden stark korrodiert waren, wäre ein Abtransport zu gefährlich gewesen. Der Kampfmittelräumdienst hat die beiden Minen deshalb kontrolliert am Fundort gesprengt.

Die DDR hatte an der Grenze zur Bundesrepublik unter anderem hunderttausende Landminen im Boden verlegt, um Bürger an der Flucht in den Westen zu hindern. Auf westdeutschen Druck wurden die Minen in den 80-er Jahren geräumt; nach der Wende gab es eine erneute Suche nach verbliebenen Sprengkörpern. Experten gehen davon aus, dass dabei nicht alle Minen im Boden auf dem heutigen "Grünen Band" entdeckt worden sind. Einige Sprengkörper könnten abgedriftet sein - etwa durch starken Regen, Tiere, Erdarbeiten oder die Suchen.