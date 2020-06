Bei einem Angriff eines Bienenschwarms ist in Thüringen eine 55 Jahre alte Frau durch 25 Stiche in Kopf und Oberkörper verletzt worden. Die gegen die Insektenstiche allergische Frau musste nach dem Vorfall in Sonneberg am Samstag von einem Arzt versorgt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auch ein Mann habe mehrere Stiche abbekommen.