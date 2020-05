Der Sonneberger Vizelandrat Jürgen Köpper (CDU) warnt vor einem Corona-Flickenteppich. Köpper sagte MDR THÜRINGEN am Dienstag, die Vorschläge des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) seien gefährlich. Wörtlich sage er: "Wenn künftig die Landkreise wieder einzeln Regeln aufstellen, gibt es ein heilloses Durcheinander und das wäre fatal". Stattdessen fordert Köpper sogar bundesweite Vorgaben. Köpper kündigte an, dass sich der Landkreis Sonneberg weiter an die strengeren Vorgaben der bayerischen Nachbarkreise Coburg und Lichtenfels halten wird. Egal was in Thüringen entschieden werde.

Die Regiomed-Klinik in Sonneberg. (Archivbild) Bildrechte: REGIOMED-KLINIKEN GmbH