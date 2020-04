Coronavirus in Thüringen 14 Corona-Fälle in Sonneberger Seniorenheim

Die Bewohner von Seniorenheimen gehören allein aufgrund ihres Alters zur Covid-10-Risikogruppe. Durch die unvermeidbaren Kontakte durch das Pflegepersonal sowie die hohe Zahl von Menschen in einem begrenzten Raum gelten Seniorenheime als neuralgische Punkte in der Ausbreitung des Coronavirus. Bereits zuvor war es unter anderem in Triptis zu gehäuften Coronavirus-Infektionen unter Personal und Bewohnern in einzelnen Pflegeheimen gekommen.