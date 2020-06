"Für den Landkreis Sonneberg kämen Lockerungen deutlich zu früh", präzisiert Michael Volk. "Unsere Aufgabe als Gesundheitsbehörde ist der Gesundheitsschutz der Bevölkerung." Gemeinsame Strategie ist, möglichst viel zu testen, um Infektionsketten aufzudecken. Das geschieht besonders in den betroffenen Einrichtungen; im Kreis Sonneberg in einem Pflegeheim und einem ambulanten Pflegedienst. Eine Kindergärtnerin wurde positiv auf Covid-19 getestet. "Wir haben den Kindergarten mit 37 Kindern sofort komplett vom Netz genommen", sagt Michael Volk.

Corona trifft Elektrounternehmen

Davon betroffen sind nicht nur Eltern, sondern auch Unternehmen: Bei der Elektro Sonneberg e.G. ist ein Mitarbeiter ausgefallen, weil er sein Kind jetzt wieder zu Hause betreuen muss. "Der fehlt von heute auf morgen", sagt André Müller, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft. Dennoch: "Ich persönlich würde die Schritte aus Bayern bevorzugen, also langsame Öffnungen, nicht die Lockerungen von Ramelow." Die sehe er eher kritisch.

André Müller von Elektro Sonneberg Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler So gut es geht, setzt man in der Genossenschaft eigene Schutzkonzepte um. Besucher müssen klingeln, um eingelassen zu werden, auf Abstand wird geachtet. André Müller sitzt im hellblauen Hemd hinter seinem Schreibtisch, während er erzählt. Durch das große Fenster sieht man Einfamilienhäuser mit roten Ziegeldächern unter grauem Himmel. An der Wand hängt Müllers Ehrenmeisterbrief. Seit 32 Jahren ist er schon in der Firma, seit zwölf Jahren Vorstand.

Für den 48-jährigen Familienvater ist "das wichtigste der Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter. Wir leben von den Händen, nicht von den Maschinen. Was nützt eine Bohrmaschine, wenn keiner da ist, der sie bedienen kann?" Homeoffice ist im Handwerk kaum möglich. Der 65 Mitarbeiter starke Elektrobetrieb hat Stammkunden in beiden Bundesländern. Für André Müller steht die Region zusammen. "Wir gehören schon sprachlich eher zu Franken, aber auch kulturell. Ich bin zumindest ein Befürworter der Wirtschaftsregion, warum soll man nicht voneinander profitieren?"

"Wir sind auf Thüringer Boden"

Verwaltungstechnisch jedoch zählt Sonneberg zu Thüringen. "Wir sind auf Thüringer Boden, insofern ist für uns die Landesregelung maßgebend", sagt Michael Volk für die Kreisverwaltung. Es gilt die Maßgabe, dass von Corona besonders betroffene Regionen eigene kommunale Schutzkonzepte und kommunale Allgemeinverfügungen erlassen können, immer in Abstimmung mit den übergeordneten Behörden. Diese Zusammenarbeit klappe gut, meint Volk und ergänzt: "Wir warten jetzt ab, wie die neue Landesverordnung aussieht, wir sind gespannt, welche Regelungen getroffen werden."

Ilona Scheler und Angela Großmann Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler Genau an der Landesgrenze steht ein großes Einkaufszentrum. Hierher kommen Menschen aus beiden Ländern und unterschiedliche Landesregelungen scheinen noch einmal absurder. Das sieht auch die Sonnebergerin Ilona Scheler so, die gerade ihre Einkäufe im Auto verstaut: "Die dürfen's, die dürfen's nicht, da muss man immer überlegen, welche Regeln gelten. Ich finde das nicht richtig. Eine Einheit mit denselben Regeln wäre schon gut."

Welche Regeln das sein sollen, darüber herrscht auch in der fränkischen Region Uneinigkeit unter den Einwohnern. Carsten Hähnlein aus Hasental bei Sonneberg, der mit seiner 12-jährigen Tochter Leni hier einkauft, sagt: "Ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Probleme damit, ich sehe selbst die Lockerungen in Thüringen noch zu streng. Vor allem, was die Kinder betrifft. Ich finde die Maßnahmen schlimm für sie, vor allem, was das Soziale betrifft", sagt er. Seine Töchter haben nur jede zweite Woche für wenige Stunden Schulunterricht, in der übrigen Zeit müssen sie zu Hause lernen, seit vielen Wochen.

Corona-Infektionszahlen sinken

Carsten Hähnlein mit Tochter Leni in Sonneberg Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler Inzwischen gehen die Infektionszahlen langsam zurück. Die Inzidenz im Kreis Sonneberg, aber auch im Kreis Coburg lag in den vergangenen Tagen deutlich unter der Grenze von 50. Der Kindergarten darf ab dem 8. Juni wieder öffnen - alle Kinder und Erzieherinnen wurden negativ getestet. André Müller dürfte sich darüber freuen, dass sein Mitarbeiter wiederkommt. Aber er bleibt dabei: Lieber nach Bayern schauen und vorsichtig lockern, denn "einen zweiten kompletten Lockdown will keiner".

Inzwischen hat sich in Thüringen, wie von den Landräten der Region erhofft, etwas getan. Die Aufregung hat sich gelegt. Das Thema "umfangreiche Lockerungen" ist keines mehr. Der Mindestabstand von eineinhalb Metern sowie die Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr sollen, genau wie in Bayern, weiter gelten und vielleicht hat das Schreiben der Landräte ein bisschen dazu beigetragen.

