Zahl der Erkrankten in Ferienlager Rauenstein steigt weiter - Quarantäne

Vor zwei Wochen glich das Ferienlager schon einmal einem Lazarett. Bildrechte: MDR/News 5/Steffen Ittig

In einem Ferienzentrum in Rauenstein im Kreis Sonneberg sind erneut mehrere Gäste erkrankt. Mittlerweile ist ihre Zahl auf 41 angestiegen. Die Kinder im Alter von 13 bis 16 Jahren und Erwachsenen aus Brandenburg klagen über Brechreiz und Durchfall und müssen ärztlich behandelt werden. Zwei Jugendliche kamen wegen Vorerkrankungen vorsorglich ins Krankenhaus. Die anderen Erkrankten werden direkt im Camp von Notärzten und Sanitätern betreut. Am Donnerstagvormittag wurde in dem Ferienlager Quarantäne verhängt. Derzeit sind mehr als 200 Menschen dort in den Ferien. Die Ursache für die erneute Erkrankung ist noch nicht klar. Ein Suhler Labor untersucht Stuhlproben, die Ergebnisse werden noch am Donnerstagnachmittag erwartet. Je nachdem, was dabei herauskommt, soll dann über die weiteren Schritte entschieden werden. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort.