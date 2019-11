Bei der Polizei in Sonneberg sind am Sonnabend mehrere Notrufe eingegangen. Bildrechte: dpa

Am Ort des Geschehens trafen die Beamten vier Personen an, die zuvor am Dach gearbeitet hatten. Dabei hatte die marode Wand nachgegeben und war eingestürzt. Verletzte habe es bei dem Vorfall am Samstag nicht gegeben, auch Fahrzeuge seien nicht beschädigt worden.



Der Bereich an der Oberlinder und der Friedrich-Engels-Straße in Sonneberg wurde abgesperrt, weitere Arbeiten an dem Gebäude untersagten die Behörden. Ein Statiker und das Bauamt sollen am Montag die Baustelle prüfen, hieß es bei der Polizei.