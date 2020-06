Gefährlich und laut Illegale Motorrad-Rennstrecke bei Sonneberg im Visier

Spätestens Mitte Juli soll die Strecke an den Wochenenden für Motorradfahrer gesperrt werden. Das Landratsamt in Sonneberg arbeitet schon an einer entsprechenden Verfügung. Die Bewohnerin des Hauses am Ortseingang von Schauberg kann das kaum erwarten. "Vielleicht können wir dann wieder mal an einem Sonntagnachmittag draußen sitzen und in Ruhe Kaffee trinken", sagt sie. Das sei bei schönem Wetter zur Zeit wegen des Lärms einfach nur noch eine Qual.