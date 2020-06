In einem Kindergarten im Landkreis Sonneberg sind neue Corona-Fälle nachgewiesen worden. Wie das Landratsamt am Sonntag mitteilte, sind drei weitere Kinder mit dem Coronavirus infiziert. Das ist das Ergebnis einer größeren Testreihe.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass sich ein Kind und eine Erzieherin angesteckt hatten. Daraufhin hatte das Gesundheitsamt weitere Tests in der Einrichtung angeordnet. Die Laboruntersuchungen ergaben nun, dass ein einjähriger Junge sowie zwei Mädchen im Alter von ein und zwei Jahren ebenfalls Sars-Cov-2 in sich tragen. Die Kinder gehören laut Landratsamt Sonneberg einer gemeinsamen Kita-Gruppe an und befinden sich in häuslicher Isolation.