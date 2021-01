Michael Spindler lebt seit 1996 in Döhlau. Er war aus Sonneberg in das Dorf gezogen und hat sich in dem alten Bauernhaus ein Tonstudio eingerichtet. Seine Band heißt "A Salmon in Green" und die hat gerade ein neues Album herausgebracht. Ganz nebenbei ist Spindler aber auch Schlüsselwart für das kleinste Elektro- und Heimatmuseum der Welt. Und das befindet sich im alten Trafo-Turm, nur einen Steinwurf von Wohnhaus mit Tonstudio entfernt.

Vom Bauern zum Stromlieferanten

Auch Vera Stößenreuther hat sich des Museums angenommen. Sie ist in Döhlau aufgewachsen - und hat Döhlaus wohl berühmtesten Sohn natürlich nie kennengelernt, aber ziemlich viel von ihm gehört. "August Keßler war der Mann, der den Strom 1905 nach Döhlau gebracht hat", erzählt sie, "in einer Zeit, wo alle anderen noch im Dunkeln oder gerade mal beim Schein einer trüben Gaslaterne gesessen haben."

Keßler war Bauer und Bierwirt. Außerdem noch Betreiber eines Steinbruchs. Überliefert ist, dass Keßler Elektrotechnik-Vorlesungen im Technikum Hildburghausen sowie an der Universität Erlangen besucht hat. Wenig später hat er eine Wasserturbine Marke Eigenbau an der Effelder platziert und den ersten Strom für seinen Hof produziert. Der geschäftstüchtige Bauer hat dann ein ganzes E-Werk errichtet und nicht nur Döhlau, sondern auch die anderen Dörfer in der Umgebung mit Elektrizität versorgt. Vera Stößenreuther erklärt am Modell, wie eine Wasserturbine funktioniert Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Trafo-Turm als letztes Zeugnis

Das E-Werk und die Gasturbine wurden längst abgerissen und 2017 wäre auch das letzte Zeugnis der Döhlauer Strom-Pionierzeit beinahe verschwunden. Wenn da nicht die 500-Jahrfeier im Dorf gewesen wäre. Matthias Wenzel von der Thüringer Energie AG (Teag) hat zum Jubiläum eine Broschüre über die besondere Döhlauer Stromgeschichte herausgebracht und darin vor allem die herausragenden Leistungen des August Keßler gewürdigt.

"Wir haben dann zusammengesessen und überlegt, wie wir die Erinnerung an ihn auch außerhalb dieser Broschüre wach halten können", erinnert sich Vera Stößenreuther.

Da kam uns die Idee, den alten Trafo-Turm für die Nachwelt zu erhalten. Vera Stößenreuther

Weil Döhlau längst über Erdkabel versorgt wird, sollte die Trafo-Station am Ortsrand 2017 eigentlich abgerissen werden.

Museum wird zur Gemeinschaftsaufgabe

Vera Stößenreuther bekommt heute noch Gänsehaut, wenn sie davon erzählt, was für eine tolle Gemeinschaftsleistung dann in Gang gekommen ist. Die Gemeinde brachte zusammen mit dem Bauhof das Außengelände in Ordnung und das Energieunternehmen Teag kümmerte sich um die Einrichtung des Museums. Der Trafo-Turm wurde frisch verputzt und strahlt inzwischen von außen und innen. Der Trafo-Turm in Döhlau sollte eigentlich 2017 abgerissen werden. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Auf gerade mal vier Quadratmetern wird den Besuchern unter anderem die Funktionsweise einer Wasserturbine erklärt. Ein Monitor zeigt, wie früher Freileitungen verlegt wurden und an zwei Hörstationen ist Original Döhlauer Dialekt zu hören. Natürlich aufgenommen im Tonstudio nebenan.

Auch die alten Transformatoren im Turm sind erhalten und können von den Besuchern per Schalthebel umgelegt werden. So wurde früher das Ortsnetz lahmgelegt, damit an der Stromleitung zum Beispiel Reparaturen durchgeführt werden konnten.

Pause für Radfahrer am Trafo-Turm

Kinder sehen so etwas heutzutage tatsächlich fast nur noch im Museum. Vera Stößenreuther hofft, dass künftig ganze Schulklassen nach Döhlau kommen. Sie und Michael Spindler wollen sich um die Besucher kümmern. An die Tür des Trafo-Turms kommt noch ein Schild mit den Telefonnummern der beiden. "Ich bin dann in weniger als einer Minute da und kann den Leuten aufschließen", freut sich Spindler auf seine neue Aufgabe.