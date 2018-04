Gegründet 1868 Die Kreise Sonneberg und Hildburghausen werden 150

Der 15. April vor sage und schreibe 150 Jahren gilt als die Geburtsstunde für die Kreise Meiningen und Sonneberg. Thomas Schwämmlein, Kreisheimatpfleger aus Sonneberg, arbeitet eigentlich als Redakteur bei der Zeitung "Freies Wort", verbringt aber jede freie Minute mit Leidenschaft in Archiven. Es ist das echte Leben von damals, was ihn interessiert. "Und das findest du eben nur zwischen uralten Dokumenten", sagt er lächelnd.

Angefangen hat alles mit Herzog Georg II. von Sachsen Meiningen. Er war ein regelrechter Reformer. Denn: So mancher Gebietsreform-Staatssekretär konnte von ihm noch etwas lernen. Der Herzog wollte das gesamte Staatswesen reformieren, in der Verwaltung sparen und die Bevölkerung mehr in die Entscheidungsprozesse einbinden. Am 15. April 1868 stellte Herzog Georg II. seine neue Kreisordnung vor. Anstelle von acht Verwaltungsämtern entstehen die Kreise Meiningen, Hildburghausen, Sonneberg und Saalfeld. "Diese Idee hat sich Georg der II. unter anderem bei den Preußen abgeschaut", weiß Thomas Schwämmlein. Und was uns heute vielleicht auch noch verwundert. Die so genannte kommunale Selbstverwaltung ist laut Schwämmlein keineswegs eine Idee der Neuzeit. Auch damals waren sie nicht nur staatliche Verwaltung, sondern ein Kommunalverband.

Schwämmlein macht das am Beispiel des Krankenhauses fest. Ursprünglich war es das Siechenhaus und die älteste kreisangehörige Einrichtung in Sonneberg. Seine Geschichte geht bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts zurück. Es war nie eine staatliche Einrichtung, sondern wurde immer in eigener kommunaler Trägerschaft geführt. Finanziert wurde es übrigens durch eine Umlage. Die bei den Dörfern und Städten nicht immer so sehr beliebte Kreisumlage gab es also damals schon.

"Geburtstage" werden gefeiert

"Geburtstage" werden gefeiert

Thomas Schwämmlein jedenfalls kann richtig ins Schwärmen kommen, wenn er davon erzählt, wie fortschrittlich der Reform-Herzog damals gewesen ist. Natürlich wird das Jubiläum in den Kreisen auch gefeiert. Schwämmlein hat zusammen mit Helfern im Landratsamt eine Wanderausstellung gestaltet. Zurzeit ist diese im Rauensteiner Schloss zu sehen. Die Nachfrage nach seinen Vorträgen ist enorm. Noch bis Ende des Jahres soll die Ausstellung durch die Landen ziehen.



In Hildburghausen wird es am 10. Juni auf dem Gelände des Landratsamtes ein großes Fest geben. Außerdem ist eine Jubiläumsschrift in Arbeit. Beide Kreise haben zudem eine Gedenkmünze in Gold und Silber heraus gebracht. "Die geht weg wie warme Semmeln", freut sich Kreisheimatpfleger Schwämmlein.