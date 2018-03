Ungewöhnliche Aktion im Freibad in Lauscha: Statt mit Badehose und Handtuch geht es dort, dick eingepackt und in Winterjacke, mit der Motorsäge ins Bad. Genauer aufs Wasser. Temperaturen bis zu Minus 17 Grad haben das Wasser in den zwei Becken gefrieren lassen. Mitglieder des Schwimmbadfördervereins gehen deshalb regelmäßig aufs Eis, um es in große Blöcke zu zersägen. Andernfalls droht der Druck auf den Beckenrand zu groß zu werden.

Ganz ungefährlich ist die Aktion nicht. Bildrechte: MDR/Frank Huber

"Und dann gehen uns die Becken kaputt", sagt Thomas Ellmer, Vorsitzender des Fördervereins. Das Eis ist mittlerweile bis zu 30 Zentimeter dick. Meist vier Personen wagen sich gleichzeitig auf die Oberfläche, um sich abzusichern. Ellmer: "So kann einer dem anderen helfen, sollte er einbrechen." Ganz ungefährlich ist die Aktion nicht. Aber nur so kann der Druck aus dem Eis genommen werden. Bis zu einem Quadratmeter groß sind die Blöcke, die die Mitglieder zersägen und danach unter das Eis schieben. Auf diese Weise wird die Eisfläche zusätzlich angehoben.



Bereits im vergangenen Winter mussten die Männer und Frauen vom Verein das Eis zersägen. Das wollte man dieses Jahr umgehen, legte extra zwei Unterwassermotoren in die Becken. Die sorgen für Wellen auf der Wasseroberfläche und verhindern, dass das Wasser nicht so schnell gefriert. "Aber bei diesen Temperaturen hatten wir auch mit den Motoren keine Chance", so Ellmer. Ob der Einsatz den erhofften Erfolg hat?