"Ich hab nie das gemacht, was ich machen sollte", sagt John Zinner und meint damit seine Arbeit. Doch im Grunde steht der Satz für sein ganzes Leben. Denn John Zinner hat sich niemals an Konventionen gehalten. Nicht, weil er nicht wollte. Sondern weil er nicht konnte.

Erfolgreicher Künstler im Traditionsgewerbe

1968 im kleinen Ort Lauscha im Thüringer Wald geboren, hinein in die Tradition der Glasbläser und Glasformer, ist er heute einer der gefragtesten Glaskünstler. Seine roten Teufel sind berühmt. Werke von ihm stehen im größten Glasmuseum der USA, im Corning Museum of Glass in Corning, New York. Aber besonders macht ihn noch etwas anderes: sein offen gelebtes Schwulsein in diesem 3300-Seelen-Ort, wo ihn jeder kennt und - das ist keine Übertreibung - so ziemlich jeder mag. "Ich kann hier im Kleid herumlaufen, es würde niemanden stören", sagt John. John Zinners jüngste Arbeit - ein Corona-Harlekin - ist bereits an einen Leipziger Sammler verkauft. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Weltoffene Umgebung

Dass das heute so ist, hat viel mit diesem Städtchen zu tun, mit seiner Weltoffenheit, mit den Generationen von Glaskünstlern. Viele von ihnen sind in die Welt gezogen und viele kamen wieder zurück, voll mit Erlebnissen, Erfahrungen und vielleicht einer anderen Sicht auf die Dinge. Vor allem aber hat es mit John selbst zu tun. Mit seinem Charisma, seiner Offenheit, seinem Humor, seiner Lebensfreude und mit seiner Verbunden- und Verwobenheit mit Lauscha.

Vater: "Wenn du so bist, schlag ich dich tot!"

Wir sitzen in seiner kleinen Wohnstube, ein Feuer brennt im Kaminofen. Es ist kalt an diesem Maiwochenende. Eine andere Kälte spürt man, wenn John erzählt, wie er sich gefühlt hat als Teenager, wie das damals war, in den frühen 1980er-Jahren in der DDR. Welche Angst er hatte, sich zu outen, weil sein Vater immer, wenn im Fernsehen das Thema Schwulsein auftauchte, zu ihm sagte: "Wenn du so bist, schlag ich dich tot!".

Überwiegend positive Reaktionen