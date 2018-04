Sonneberg 25-Jähriger sticht im Drogenrausch auf Mutter ein

In Sonneberg hat ein 25-Jähriger im Drogenrausch seine eigene Mutter niedergestochen. Nach Angaben der Polizei erlitt die Frau bei der Tat am Karsamstag lebensbedrohliche Verletzungen. Demnach soll es am Abend in der Wohnung zu einem Streit gekommen sein, woraufhin der Mann auf die 62-Jährige einstach. Eine Polizeisprecherin sagte, es besteht der Verdacht, dass der Sonneberger Crystal Meth konsumiert hatte. Ein entsprechender Vortest habe auf die Droge angeschlagen.

Die Droge Crystal Meth Bildrechte: IMAGO

Am Tatort alarmierten Polizisten umgehend den Rettungsdienst. Die verletzte Mutter wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor war der 25-Jährige aus der Wohnung der Mutter geflüchtet. Beamten stellten ihn kurze Zeit später in dessen eigener Wohnung. Die Polizisten nahmen ihn fest. Das Amtsgericht Hildburghausen erließ einen Unterbringungsbefehl gegen den Mann. Es wies an, ihn in eine Spezialklinik nach Hildburghausen einzuliefern. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.