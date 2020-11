Nach Missbrauchsvorwürfen gegen Pflegekräfte eines Heims in Neuhaus am Rennweg hat das Landesverwaltungsamt ein Beschäftigungsverbot für die beschuldigten Mitarbeiterinnen ausgesprochen. Die Behörde erklärte am Freitag, das Verbot gelte so lange, bis die Vorkommnisse aufgeklärt sind. Das Landesverwaltungsamt hat in Thüringen die Heimaufsicht inne. Die Betreiberfirma des Heims hatte die Mitarbeiterinnen bereits vom Dienst freigestellt.

Das betroffene Pflegeheim in Neuhaus am Rennweg. Bildrechte: MDR/News5