Nach Missbrauchsvorwürfen gegen Pflegekräfte eines Heims in Neuhaus am Rennweg hat der Heimbetreiber allen fünf beschuldigten Mitarbeiterinnen fristlos gekündigt. Das teilte die Cura-Unternehmensgruppe mit Sitz in Berlin MDR THÜRINGEN am Freitag mit. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte Cura die Pflegerinnen bereits vom Dienst freigestellt. Das Landesverwaltungsamt als Heimaufsichtsbehörde verhängte zudem ein Beschäftigungsverbot.