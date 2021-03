Der Neuhäuser Bürgermeister Uwe Scheler (parteilos) sagte MDR THÜRINGEN, er sehe alle Voraussetzungen dafür erfüllt, Geschäfte und Gaststäten zu öffnen. Die Händler hätten Hygienekonzepte vorbereitet. In die kleinen Geschäfte der Stadt kämen auch nur wenige Kunden. Scheler forderte die Landesregierung und den Kreis dazu auf, die Verantwortung für die Öffnung der Geschäfte in die Regionen zu geben. Auf regionaler Ebene könne die Situation viel besser eingeschätzt und schneller reagiert werden, so der Bürgermeister.

Alles öffnen

Bisher dürfen in Thüringen nur bestimmte Bereiche des Einzelhandels öffnen, wie Supermärkte und Blumenläden. Geht es nach dem Bürgermeister, sollen in Neuhaus jedoch alle Geschäfte wieder öffnen. Am Donnerstag soll es dazu weitere Gespräche mit dem Landratsamt geben. Er gehe jedoch fest davon aus, dass die Geschäfte am Montag öffnen können, so Scheler.

Stimmung in der Stadt angespannt

Nicht nur die Stimmung im Einzelhandel ist in Neuhaus seit Wochen angespannt. Auch Gastronomen und Hoteliers klagen über den langen Corona-Lockdown. Am Mittwochabend haben Vertreter der Branche erneut auf ihre Situation in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. Bei dem Protest wurde eine Szene-Kneipe in Neuhaus am Rennweg in buntes Licht getaucht. Die Bilder werden im Internet unter #GastfreundschaftistHerzenssache verbreitet. Gastronomen, Hoteliers und DJs hatten bisher keine Perspektive. Bildrechte: MDR

Die Initiatoren fordern von der Politik klare Perspektiven. Neben den Gastronomen beteiligen sich daran auch Musikunterhalter. Das DJ-Team um Jens Großmann hat den Protest organisiert. Seit November geht gar nichts mehr, sagt Großmann. "Im schönsten Winter im Thüringer Wald durften die Hotels keine Gäste empfangen. Das hat mir in der Seele wehgetan." So kam Großmann auf die Idee sichtbar zu machen, was keiner sehen durfte. Leere Hotels, leere Gaststätten - in Szene gesetzt mit bunten Lichtern. Das Ziel: Aufmerksamkeit für Gastronomen, Hoteliers und die ganze Branche - vom DJ bis zur Catering-Firma.

Keine Perspektive

22 Locations wurden so schon in bunte Farben getaucht. Ein Ende? Nicht in Sicht! Im Moment gibt es keine Perspektive, so Großmann. Als DJ hängt er stark von der Gastronomie ab. "Ich habe da eine ganz einfache Formel: Keine Gastronomie. Keine Feier. Kein DJ."

Außengastronomie nicht umsetzbar

Der Plan zunächst die Gastronomie im Außenbereich zu öffnen, funktioniere in der Region um Neuhaus nicht. In diesen Höhenlagen sei das frühestens Ende Mai denkbar, sagt Stephanie Triebel-Cornelißen - Inhaberin des Hotels an der alten Porzelline und des Erlebnisrestaurants "Schmelztiegel". Seit Monaten darf Stephanie Triebel-Cornelißen in Neuhaus kein Bier mehr ausschenken. Fürs Foto macht sie es. Bildrechte: MDR/Tino Geist

Wenn sich die Türen des Restaurants wieder öffnen, dann muss es auch wirtschaftlich sein, so Triebel-Cornelißen. "Hier oben auf fast 900 Metern macht Außengastronomie im März oder April keinen Sinn." Es ist schlichtweg zu kalt. Frühestens Mitte Mai könnte man den Versuch starten, alles andere ist nicht wirtschaftlich, sagt Triebel-Cornelißen. Außerdem fehlen die Touristen. Wenn die nicht kommen dürfen, dann wäre es wirtschaftlich erst recht nicht zu stemmen. Eine Stadt hält zusammen - Banner am Ortseingang von Neuhaus. Bildrechte: MDR/Tino Geist

Besser wäre es, mit dem Virus zu leben und so gut es geht damit umzugehen. Die Hygienekonzepte liegen in der Schublade. Die Voraussetzungen sind da, so die Restaurantbetreiberin. Bis sich die Türen der Restaurants und Hotels in Neuhaus am Rennweg wieder öffnen, geht der Protest weiter. Jedes Wochenende gibt es zusätzliche Mahnwachen. Auch Jens Großmann will weiter machen. 22 Kneipen und Hotels hat er schon in buntes Licht gehüllt. Bis alle wieder öffnen können, dürften noch einige dazu kommen.