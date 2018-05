Trockenes Thüringen: Landwirte, Förster und Gärtner hoffen auf Regen

Bauern, Forst und Kleingärtner hoffen wegen der aktuellen Trockenheit in Thüringen dringend auf Landregen. Volker Ehrlicher von der Agro Produkt Sonneberg eG sagte MDR THÜRINGEN, er wünsche sich keinen Gewitterguss, weil das Wasser sonst oberflächlich abläuft, sondern dosierte 20 bis 25 Liter Regen pro Quadratmeter. Ihm zufolge fehlt besonders Weizen, Mais, Erbsen, Bohnen, Lupinen, Kartoffeln und Erdbeeren derzeit das Wasser. Bleibe das Wasser bei den angekündigten 30 Grad Celsius am Wochenende aus, rechne er mit Trockenschäden.

Für eine gute Kirschernte muss es bald viel regnen. Bildrechte: Colourbox.de Laut Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Erfurt trocknet besonders der ständige Wind derzeit die Böden aus. Wie Gartenbau-Ingenieurin Monika Möhler sagte, ist die Verdunstung dadurch um ein Vielfaches höher. An der Anstalt gibt es viele Bewässerungsversuche beim Steinobst. Dieses zeigten, dass mit 75 bis 100 Liter Wasser pro Baum bisher vergleichsweise viel bewässert worden sei. Pflaume und Apfel hätten noch Zeit. Kirschbäume bräuchten jedoch derzeit Wasser und auch Erdbeeren könnten derzeit ohne Bewässerung nicht überleben.

Lena Philipp zufolge werden die Kirschbäume in Gierstädt seit rund drei Wochen bewässert. Die Menge sei mit fünf bis zehn Litern pro Tag und Baum vergleichbar mit den Vorjahren, allerdings hätten die Obstbauern schon früher angefangen als bisher mit Bewässern. Die Bodenfeuchte sei vom Winter ganz gut gewesen, so die Anbau-Beraterin für Erzeugerbetriebe in Gierstädt.

Auch Erdbeerproduzenten hoffen auf einen Landregen

Auf den Erdbeerfeldern der Kindelbrücker Fruchtanbau GmbH ist Geschäftsführerin Elisabeth Schneider froh über die im Boden liegende Bewässerungsanlage. Seit 2012 ist dort eine Tröpfchen-Bewässerung unter den Erdbeerpflanzen verlegt, die Wasser abgibt. Alle zwei bis drei Tage wird auf den zehn Hektar Erdbeerfeld derzeit bewässert. Natürlicher Niederschlag von oben sei allerdings besser für die Erdbeeren, so Schneider. Auch sie hofft auf Landregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter. Anfang der Woche haben die Erntehelfer die ersten 1,2 Tonnen Erdbeeren geerntet. Bis voraussichtlich Mitte Juli werden die Mitarbeiter rund zwei Tonnen Erdbeeren pro Tag pflücken. Außerdem gibt es rund zwei Hektar für Selbstpflücker.

Trockenheit nützt dem Borkenkäfer

Rund um Oberhof bietet die Trockenheit derzeit gute Bedingungen für den Borkenkäfer. Bildrechte: dpa Laut Forstamt Oberhof herrscht in kleineren Bächen Wassernotstand. Im Boden gebe es wenig Wasser, der Borkenkäfer sei auf dem Vormarsch und so früh dran, wie noch nie, so Forstamtsleiter Ronny Eckhardt.

Die Larven der Borkenkäfer seien derzeit voll in der Entwicklung, in den tieferen Lagen sogar vor dem Ausflug. Von den Winterstürmen liege im Wald um Oberhof noch viel Schad-Holz, in das sich der Käfer einnistet. Ein einzelnes Paar könne bis zu 80.000 Folgekäfer produzieren.

Dies werde begünstigt, weil "selbst in Oberhof, wo sonst immer mal Schmuddelwetter ist, seit drei Monaten anhaltend gutes Wetter war", so Eckhardt.

Sein Forstamtskollege Lars Wollschläger aus Heldburg sieht "Potential für Borkenkäfer". Allerdings liege im Bereich Heldburg nur wenig Holz im Wald. Außerdem habe es eine "unglaubliche Ausgangsfeuchte im Frühjahr" gegeben. "Noch vor vier Wochen haben wir die Holzrückung unterbrochen, weil wir sonst im Matsch versunken wären", so Wollschläger. Der Unterboden sei bei Heldburg noch ausreichend feucht, allerdings trocknet der Oberboden ab. Die Speicher müssten auch hier langsam wieder gefüllt werden.

Aussichten auf Gewitter, aber keine längeren Schauer

Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes ( DWD ) können sich die Landwirte auch in den nächsten Tagen trotz einiger erwarteter Gewitter keine Hoffnung auf größere Regenmengen machen. In Thüringens Wäldern herrscht nach Angaben der Landesforstanstalt derzeit überwiegend mittlere Waldbrandgefahr. Die dritte von fünf Warnstufen gilt vor allem in Nord- und Mittelthüringen sowie im Landessüden. In den restlichen Regionen ist die Waldbrandgefahr geringer. Wie Thüringenforst-Sprecher Horst Sproßmann sagte, haben sich in diesem Jahr in Thüringen bislang zwei kleinere Waldbrände ereignet, bei denen eine Fläche von 300 Quadratmetern in Mitleidenschaft gezogen wurde. Im vergangenen Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt vier Brände auf insgesamt 4000 Hektar. Laut DWD sind lange Trockenphasen im Mai eher ungewöhnlich.