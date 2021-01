In der Zeit der Pandemie hätten sich viele Modellbahner intensiv dem Hobby gewidmet. Außerdem habe es viele Neueinsteiger gegeben. Überdurchschnittlich gewachsen sei das Geschäft in den USA mit plus 41 Prozent, vor allem mit Gartenbahnen. Um die große Nachfrage zu decken, würden sowohl in Sonneberg als auch im Werk in China Sonderschichten gefahren. Auch für 2021 rechne das Unternehmen mit einem guten Jahr mit mindestens 4,5 Prozent Umsatzwachstum.

Anschauen erst mal nur online - kein Tag der Offenen Tür 2021. Bildrechte: dpa