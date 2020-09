Nach der Entdeckung von zwei scharfen DDR-Minen auf dem früheren Todesstreifen in Südthüringen berichtet der Pilzesammler von seinem Fund. Stefan Wöhner aus Neuhaus-Schierschnitz im Kreis Sonneberg sagte MDR THÜRINGEN, er habe die beiden Sprengkörper am Sonnabend an seiner "Steinpilzstelle" entdeckt, die er jedes Jahr aufsuche. Bei der Pilzsuche 2019 habe die Minen dort nicht gesehen. Er tippe deswegen darauf, dass die Minen bei der Holzernte an die Oberfläche gelangten - beispielsweise beim Roden eines Baumstumpfes.

Die beiden DDR-Minen vom Typ PMP-71 auf dem früheren Todesstreifen nahe Gessendorf im Kreis Sonneberg in Thüringen. Bildrechte: MDR/Stefan Wöhner