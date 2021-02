Nach einem Polizei- und Feuerwehreinsatz am Samstag in Sonneberg schlagen die Wogen hoch. Wie Bürgermeister Heiko Voigt (parteilos) MDR THÜRINGEN sagte, werden Feuerwehrleute im Internet beschimpft und bedroht. Dabei haben sie laut Voigt lediglich Amtshilfe für die Polizei geleistet.

Sie hatten mit Hilfe einer Drehleiter eine Puppe abgenommen, die wie an einem Galgen vor einem Sonneberger Café hing. Voigt kündigte an, rechtliche Schritte zu prüfen. Was im Netz passiere, grenze an eine Hetzjagd.