Mitarbeiter als "dumm" bezeichnet Beschäftigte im Krankenhaus Sonneberg sauer auf Hygiene-Arzt

Hauptinhalt

Professor Dr. Klaus-Dieter Zastrow ist Leiter des Hygiene-Instituts des Regiomed-Klinikverbunds. Zu diesem Verbund gehört auch das Krankenhaus in Sonneberg. Die Klinik, in der sich 20 Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt haben. Mit seinem Interview in der Südthüringer Lokalzeitung Freies Wort vom Mittwoch hat der Hygienemediziner für ziemlich viel Frust bei den Klinikmitarbeitern gesorgt.