Sonneberg|Coburg Regiomed trennt sich von Chef-Hygieniker

Hintergrund für die Trennung seien die Ereignisse der vergangenen Wochen. Zastrow hatte in einem Zeitungsartikel den Corona-Krisenstab des Landkreises sowie das Gesundheitsamt scharf angegriffen und ihnen völliges Versagen vorgeworfen, nachdem sich 20 Mitarbeiter im Sonneberger Krankenhaus mit dem Virus angesteckt hatten. Das Landratsamt hatte daraufhin eine Anzeige gegen Zastrow wegen übler Nachrede und Verleumdung angekündigt. In einem MDR-Interview warnte Zastrow außerdem vor Besuchen in Gaststätten und kritisierte den Umgang mit der Hygiene dort.