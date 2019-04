Eine große Sanduhr aus der Südthüringer Kleinstadt Steinach hat es auf die weltpolitische Bühne geschafft: Sie zeigt den Rednern im UN-Sicherheitsrat in New York die Zeit an, die ihnen (noch) zur Verfügung steht. Der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen führte die Sanduhr am Mittwoch im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen ein, dessen Vorsitz Deutschland im Monat April innehat.

Von der deutschen UN-Vertretung in New York hieß es zur Erklärung, eigentlich sollten die Rednerinnen und Redner im Sicherheitsrat nicht länger als fünf Minuten sprechen. Dieses Limit werde aber ständig überzogen. was die Debatten zeitlich ausufern lasse.

Erst am Sonnabend hatte in der Glasbläserei Vogel in Steinach das Telefon geklingelt. Es meldete sich ein Mitarbeiter Heusgens mit einem dringenden Wunsch: Der Botschafter wolle eine Sanduhr haben, die die Redezeit von fünf Minuten angibt. Ob das möglich wäre? Und ob die Uhr bis Dienstag in New York sein könne? Konnte sie.

Glaskörper aus Haselbacher Glas geblasen

Gerald Vogel berichtete MDR THÜRINGEN am Freitag, dass er den Glaskörper aus Haselbacher Glas geblasen hat. Das Glaswerk in Oberland am Rennsteig sei zwar inzwischen geschlossen, doch er habe Bestände des sogenannten Thüringer Normalglases aufgekauft. Das Blasen des Glaskörpers dauerte eine halbe Stunde. Gerald Vogel stellt immer einen zweiten Glaskörper her, wenn es um so große Sanduhren geht. Schließlich sei Glas zerbrechlich.

Holzgestell aus heimischer Ulme

Der "Sand" in der Sanduhr ist eigentlich Glas: Es sind Glaskügelchen, die auch in der Farbe für Fahrbahnmarkierungen enthalten sind. Das Befüllen der Sanduhr mit den Glaskügelchen dauerte ungefähr eine Stunde. Das Holzgestell für die Uhr wurde aus heimischer Ulme hergestellt. Der Baum stand einst bei Kaltensundheim in der Rhön.

Die Uhr ist 50 Zentimeter hoch. In Blasenfolie und in einem Recyclingpappe-Karton verpackt, ging sie am Montag per Kurier nach New York.

Gerald Vogel sagt, es sei ein gutes Gefühl, einen solchen Auftrag zu bekommen und umsetzen zu können. In seiner 25-jährigen Zeit als Glasbläser hat er schon einige besondere Aufträge bekommen. Über virtuelle Kanäle war im Herbst 2014 sogar das weltbekannte Kunstmuseum MoMA in New York auf die kleine Werkstatt des Glasbläsermeisters in Steinach aufmerksam geworden. Weil dort ein Produkt entsteht, dessen Inhalt voller Physik steckt. Bestellt wurden 1.000 Lichtmühlen, die inzwischen im MoMA-Design-Store gelistet sind. Gekauft werden kann die Thüringer Glaskunst jetzt in MoMA-Designläden in Tokio, Johannesburg, London, Rom und New York.

Britische UN-Vertretung: "Wir sind hier sehr dafür"