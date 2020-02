Immerhin ist die Skiarena Silbersattel seit dem 26. Dezember durchgehend offen. Wenn auch nicht alle Pisten mit Kunstschnee belegt worden sind. Trotzdem zählt Müller bisher schon 10.000 Besucher. In guten Wintern sind es insgesamt mehr als 30.000 Skifahrer, die den Weg nach Steinach finden. Müller hat die Skiarena vor vier Jahren übernommen und so einen katastrophalen Winter noch nicht erlebt. Ein bisschen dankbar ist er trotzdem über die Wetterlage, verrät er. Denn so konnte er in der Stadtverwaltung und auch im Thüringer Wirtschaftsministerium Druck machen. „Dieser Winter zeigt deutlich, dass wir mehr Power für den Kunstschnee brauchen“, so Müller.