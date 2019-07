Sonneberg Söder sagt Besuch zum "Tag der Franken" ab

Auf den Programmablauf habe die Absage aber keine großen Auswirkungen. Es sei in erster Linie ein Fest für die Bevölkerung, die in der Region zusammengefunden hat. Spekulationen, dass die Absage Söders auch auf politische Gründe zurückzuführen sei, wollte die Stadt Sonneberg am Mittwoch nicht kommentieren. Söder, der selbst gebürtiger Franke ist, wäre zum Tag der Franken in Sonneberg auf Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) getroffen. In Thüringen finden im Oktober die Landtagswahlen statt.