Seine Nase ist nicht besonders groß oder in einer anderen Weise ungewöhnlich. Ulrich Göhring lacht. Seine Frau jedenfalls würde ihn schon manchmal ein bisschen aufziehen, wegen seiner feinen Nase. Und wenn er Kollegen erzählt, dass er den Borkenkäfer riechen kann. Ja dann würden sie erst mal lachen. Aber Ulrich Göhring ist davon überzeugt, wer nur ein bisschen seine Sinne schärft, der kann es auch lernen. "Für mich ist das nix Besonderes", sagt er. Obwohl er so bescheiden ist, hat er mit seiner Gabe so manchen Forstkollegen erstaunt. Nicht zuletzt den Forstamtsleiter Roland Kaiser.