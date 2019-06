Ein Sprecher der Initiative sagte MDR THÜRINGEN, dass die Mitglieder der Bürgerinitiative nun beraten wollen, ob sie Klage vor dem Verwaltungsgericht einreichen. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens kritisieren den Ausbau der Skiarena in der aktuell geplanten Variante, weil mit dem neuen Lift unter anderem das Fellbergstadion umgestaltet werden müsste. Die neue Talstation soll direkt am Stadion gebaut werden. Die Bürgerinitiative befürchtet Probleme durch die enge Zufahrt. Alternativ solle der bestehende Parkplatz an der Skiarena erweitert werden und von dort ein Lift mit Zwischenstation bis zum Gipfel gebaut werden, so die Pläne der Bürgerinitiative.

Bildrechte: MDR/Michael Hesse