Neue Schneekanonen Vorbereitungen für Wintersaison in Steinach laufen

In der Skiarena Silbersattel in Steinach (Kreis Sonneberg) laufen die Vorbereitungen auf die Wintersaison. Wie die Betreiber mitteilten, wurden am Montag sieben neue Schneekanonen angeliefert. Ein weiterer Schneeerzeuger und Teile für eine neue Pumpstation sollen diese Woche eintreffen. Bund und Land haben den Ausbau der Beschneiungsanlage mit knapp einer halben Million Euro gefördert. Geplanter Saisonstart in der Skiarena ist der 12. Dezember. Bis dahin soll die neue Anlage einsatzbereit sein.

Axel Müller, Chef der Skiarena Silbersattel, überwacht den Einsatz der Schneekanonen. (Archivfoto) Bildrechte: dpa