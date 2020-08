Warnmeldung Starker Rauch durch Gebäudebrand in Sonneberg

Durch einen Gebäudeband in Sonneberg ist es am Donnerstag zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Ein Feuer griff von einem Schuppen auf ein Wohnaus über. In mehreren Orten sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben.