Eine Pegelstandanzeige im Fluss (Symbolbild). Bildrechte: colourbox

Regen und Tauwetter lassen die Flusspegel in Südthüringen steigen. In Sonneberg wurde vorsorglich die Flutmulde an der Steinach geschlossen. Einige Straßen dort sind bereits überflutet und mussten gesperrt werden. Die Pegel der Werra bei Meiningen und der Nahe bei Hinternah liegen laut Hochwassernachrichtenzentrale über dem Meldebeginn.



Auch die Gera bei Arnstadt hat die Meldegrenze überschritten. In den Höhenlagen ist der Schnee am Wochenende in Regen übergegangen. Auf der Schmücke liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch über 30 Zentimeter Schnee.