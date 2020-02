André Götze ist ein freundlicher Mann. Als Inhaber der gut besuchten Gaststätte "Waldstüble" in Ernstthal, einem 950-Seelen-Ort in Südthüringen, ist er in seiner ruhigen Art beliebt. Aber die aktuelle politische Lage in Thüringen schafft es, ihn wütend zu machen. "Ich finde es eine Sauerei ohne Ende. Das, was passiert ist, hätte sich jeder ausrechnen können. Der Ramelow ist genauso schuld wie die anderen." Er meint die Wahl Anfang Februar, als Thomas Kemmerich (FDP) mit den Stimmen der AfD zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt wurde und kurze Zeit später seinen Rücktritt erklärte. "Man hätte es kommen sehen müssen. Die meiste Schuld gebe ich der FDP. Warum haben sie überhaupt einen eigenen Kandidaten aufgestellt? Die wussten genau, was da passiert", sagt Götze. Aber auch dass die CDU-Fraktion fast geschlossen für den FDP-Mann stimmte, findet der CDU-Wähler nicht richtig. "Ich hätte es nicht gemacht", meint er kopfschüttelnd.

Wirt André Götze aus Ernstthal berichtet von Politikverdrossenheit der Bürger. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler