Fünf junge Menschen sind bei einem Unfall in Föritz im Landkreis Sonneberg lebensgefährlich verletzt worden. Die drei Frauen und zwei Männer waren in der Nacht mit ihrem Auto gegen einen Betonpfeiler gekracht.



Der Aufprall war so stark, dass das Betonfundament aus der Erde und der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen wurden. Laut Polizei wurden vier Insassen im Alter zwischen 18 und 20 Jahre in der Nacht in Spezialkliniken nach Suhl, Bad Berka und Coburg geflogen. Zwei Hubschrauber und fünf Rettungswagen waren im Einsatz. Anwohner berichteten von einem extrem lauten Knall. Die Polizei vermutet, dass der 21-jährige Fahrer in dem Ort zu schnell unterwegs war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 23.000 Euro.