Tief im Thüringer Wald schmiegen sich die schwarzen Schieferhäuser des Städtchens Lauscha ins Tal. Hier, so ist es mittlerweile nachgewiesen, wurde vor fast 200 Jahren der gläserne Christbaumschmuck erfunden - der Beginn einer großen Erfolgsgeschichte. Bis heute werden in Lauscha Christbaumkugeln und Formen aus Glas in Handarbeit hergestellt; viele Lauschaer sind seit Generationen Glasbläser, Glasmaler, Glasformer. Die Weihnachtszeit ist Hochsaison für sie. Jedes Jahr an den beiden ersten Adventswochenenden wird Lauscha zum Weihnachtsglitzerwunderland voller Besucher aus aller Welt. Aber nicht in diesem Jahr.

Denn 2020 fällt der beliebte Kugelmarkt aus. So wie praktisch jeder andere Weihnachtsmarkt in Thüringen und Deutschland. Die Händler, die den gläsernen Baumschmuck aufkaufen, haben alles storniert. Sie können die Waren nicht auf Märkten feilbieten, weder in Erfurt noch in Nürnberg, erst recht nicht in den USA, wo viele Christbaumschmuckhersteller selbst regelmäßig ihre Produkte verkaufen. In diesem Jahr bleiben sie zu Hause.