Coronavirus-Krise Sonneberger Krisenstab arbeitete schon vor dem ersten Infektionsfall

Mit einem Virusausbruch hat der Landkreis Sonneberg durchaus Erfahrung. Als im Sommer 2018 in einem Ferienlager in Rauenstein kurz hintereinander das hochansteckende Norovirus ausbrach. Bis zu 90 Kinder waren gleichzeitig an einem Brechdurchfall erkrankt und mussten behandelt werden. Was damals keiner ahnte: Das war nur eine Testlauf.

Jeden Tag um 9 Uhr trifft sich der Krisenstab (v.l.): Michael Volk, Christian Rempel, Jürgen Köpper, Mathias Nüchterlein Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich Schon am 2. März, noch lange bevor sich der erste Einwohner im Landkreis Sonneberg mit dem Coronavirus angesteckt hat, hat Vizelandrat Jürgen Köpper zusammen mit dem Kreisbrandinspektor und Katastrophenschützer Mathias Nüchterlein den Corona-Krisenstab ins Leben gerufen. "Erst haben wir uns schon früh um 8 Uhr getroffen", erzählt Köpper. "Das war aber zu früh, mussten wir feststellen, weil da die Lage meist noch gar nicht feststand." Seitdem kommt jeden Tag um 9 Uhr der Krisenstab zusammen.

Medizinische Strukturen waren die allererste Aufgabe

Am Anfang ging es laut Köpper dabei zunächst einmal um die medizinischen Strukturen. Zusammen mit dem Klinikverbund Regiomed wurden Intensivbetten aufgestockt und noch mehr Beatmungsplätze geschaffen. Mit der Kassenärztlichen Vereinigung wurde eine Abstrichstelle in Sonneberg eingerichtet und eine Fieberambulanz. Außerdem hat der Krisenstab für die Feuerwehrleute und Rettungssanitäter 2.000 FFP-Schutzmasken besorgt und weitere Mund-Nasen-Schutze für Schwestern, Pfleger und die Seniorenheime. Und die wichtigsten Leute sind 24 Stunden rund um die Uhr in Rufbereitschaft.

Zwei Info-Hotlines geschaltet

Immer zwei Mitarbeiter beantworten Fragen der Einwohner, viele sind froh, einfach nur jemanden zum Reden zu haben. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich Zusammen mit dem Landkreis Hildburghausen war Sonneberg deutschlandweit am 12. März die einzige Region ohne Coronafall. Trotzdem hat sich Sonneberg als einer der ersten Landkreise dafür entschieden, extra Info-Hotlines zu schalten. "Die Telefone klingelten in einer Tour", erinnert sich Christian Rempel. "Mein Arbeitgeber will, dass ich auf Arbeit komme... Ich war in Italien, was muss ich jetzt tun? Hat mein Arzt noch auf? Kann ich einkaufen gehen? Die Menschen hatten viele Fragen und waren verunsichert."



Eilig schafft das Landratsamt Headsets an. Immer zwei Freiwillige arbeiten in zwei Schichten und beantworten die Fragen der Leute. So konnte auch die bundesweite Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117 entlastet werden. "Und viele waren froh, einfach jemanden zum Reden zu haben", so Rempel.

Der Ernstfall tritt ein

Am 20. März musste der Landkreis Sonneberg dann seine ersten beiden Coronainfektionen bekannt geben. "Für uns war das nur eine Frage der Zeit", so Vizelandrat Jürgen Köpper. Die Mitarbeiter im Gesundheitsamt fühlten sich plötzlich ein bisschen wie Geheimagenten. Möglichst jede Kontaktperson muss ermittelt werden. Das bedeutet oft stundenlanges geduldiges Hinterhertelefonieren.



"Wenn das Cornonavirus für eines gut ist, dann, dass wir eine gut eingespielte Truppe geworden sind", sagt Köpper und schiebt nachdenklich hinterher: "Und dass er uns die Schwachstellen im System gezeigt hat." Nämlich dass Schutzausrüstungen und Medikamente nicht mehr nur im Ausland hergestellt werden dürften. Hier gehe es um Menschenleben und das dürfe keine Frage des Preises sein.

Konsequenzen aus der Krise

Der Chef-Katastrophenschützer Mathias Nüchterlein wird noch deutlicher. "Der Bevölkerungsschutz muss endlich wieder den Stellenwert bekommen, den er verdient. Pläne haben wir genug in der Tasche, es muss einfach investiert werden." Nüchterlein meint damit natürlich auch Schutzausrüstungen und Masken für Pandemiefälle wie jetzt. Er spielt aber auch auf die oft nicht ausreichende Technik an. Zum Beispiel musste die Feuerwehr im letzten Jahr immer wieder zu schweren Waldbränden ausrücken. Dass die so glimpflich ausgegangen sind, sei mehr Glück als Verstand gewesen. Tankwagen, Rettungszelte und spezielle Ausrüstungen für Katastrophen würden dringend gebraucht.