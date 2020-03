Erste Hochwasserwarnungen In Südthüringen steigen die Flusspegel

Der anhaltende Regen sorgt für steigende Flusspegel in Südthüringen. Nach Angaben der Hochwasser-Nachrichtenzentrale Thüringen gilt zum Beispiel an der Werra bei Ebenhards und an der Nahe bei Hinternah (beides Landkreis Hildburghausen) eine Hochwasserwarnung, ebenso für die Hasel bei Ellingshausen (Kreis Schmalkalden-Meiningen) und die Ulster bei Unterbreizbach-Räsa (Wartburgkreis).

Weil Gewässer bereits über die Ufer getreten sind, gab es schon mehrere Feuerwehreinsätze. In Häselrieth (Kreis Hildburghausen) ist die Bogenbrücke für den Fahrzeugverkehr bis auf Weiteres gesperrt. Der Deutsche Wetterdienst warnt in Südthüringen bis zum Mittwochabend vor Dauerregen. Wegen anhaltender Regenfälle mussten in der Rhön am Mittwoch etliche Keller ausgepumpt werden.