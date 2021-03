Dass für die Vermittlung eine Provision an Hauptmann geflossen ist, hat der Südthüringer Politiker im Freien Wort bestritten. Der Bundestagsabgeordnete hatte auch dem Kreis Schmalkalden-Meiningen ein ähnliches Angebot gemacht. Die Kreisverwaltung dort lehnte die Offerte aber ab. Zu diesem Zeitpunkt seien bereits deutlich günstiger Masken zu haben gewesen, sagte ein Sprecher MDR THÜRINGEN. Zudem sei die Zahlung per Vorkasse verlangt worden.

Der Bundestagsabgeordnete steht außerdem wegen angeblicher Lobbyarbeit für den aserbaidschanischen Staat in seinem Werbeblatt Südthüringen Kurier in der Kritik. Wie das Magazin Der Spiegel berichtet, soll Aserbaidschan über 16.000 Euro für eine Anzeige bezahlt haben, die für Urlaub in der Hauptstadt Baku wirbt. Wie der Spiegel schreibt, ist Hauptmann in der Vergangenheit durch seine besonders wohlwollende Darstellung des aserbaidschanischen Regimes aufgefallen. Einen Zusammenhang zwischen seiner Haltung und den Werbezahlungen für sein Blatt bestreite Hauptmann in dem Bericht.