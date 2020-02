In der Nacht waren bis zu 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Ammoniakdämpfe treten aus einem Leck in einer Kühlanlage aus. Mittlerweile konnte der Austritt des Gases reduziert werden. Es sei aber noch immer nicht gelungen, das Leck vollständig zu schließen, so die Feuerwehr. Grund ist ein dicker Eispanzer an den Ventilen der Anlage. Das Eis hatte sich durch das austretende Gas gebildet.