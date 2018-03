Das Gefängnis Suhl-Goldlauter wird der wieder eingefangene Ausbrecher voraussichtlich nicht wiedersehen, sondern in einem anderen Thüringer Gefängnis einsitzen. Bildrechte: dpa

Wie MDR THÜRINGEN aus Ermittlerkreisen erfuhr, wurde der 35-Jährige bereits am Samstag an der Grenze zwischen Moldawien und Rumänien durch rumänische Polizisten festgenommen. Er befindet sich in Rumänien in Auslieferungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist der Auslieferungantrag bereits gestellt. Wann mit einer Überstellung nach Deutschland gerechnet werden kann, ist noch unklar. Zielfahnder des Landeskriminalamtes waren dem Mann auf die Spur gekommen. Sie suchten ihn bereits zum zweiten Mal. Nach einem Raub im Dezember 2012 hatten sie ihn im November 2013 in Rumänien festgenommen. In diesem Zusammenhang liegt gegen ihn aktuell auch ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera in Höhe von einem Jahr Freiheitsstrafe vor.



Dem 35-jährigen Moldawier, der wegen Drogendelikten in Untersuchungshaft saß, war am 17. Oktober eine spektakuläre Flucht aus der JVA Goldlauter gelungen. Er hatte sich in einer Transportkiste nach draußen schmuggeln lassen, ohne dass das dem JVA-Personal aufgefallen war. Zwei Mithäftlinge sollen ihm geholfen haben.