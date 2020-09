Sie ist nicht besonders groß - die neue Sonderausstellung im Suhler Waffenmuseum. Ihr Inhalt aber hat es in sich. Kaum einer weiß, dass die DDR ihr eigenes Sturmgewehr produziert hat. Nicht etwa in der Waffenstadt Suhl, sondern im Erzgebirge. Genauer gesagt in Wiesa bei Annaberg-Buchholz.

"Ich bin kein Waffennarr", sagt Kurator Herold. Sein Interesse sei eher privater Natur. Sein Vater hat in dem Werk gearbeitet. "Mir geht es vor allem darum, zu erklären, was damals in Wiesa gelaufen ist und was eben auch nicht", so Herold. Denn auch um das Ende des erzgebirgischen Gerätewerkes ranken sich Mythen. So soll der Bundesnachrichtendienst Konstruktionspläne beiseitegeschafft haben, um sie in die USA zu schleusen. Dafür allerdings hat der Kurator keine Beweise gefunden.