Bei den beiden Biathlon-Weltcups im Januar in Oberhof werden wegen Corona keine Zuschauer erlaubt sein. Das gaben die Organisatoren am Dienstag bekannt. Danach hat sich das Präsidium des Wintersport-Fördervereins mit den lokalen Gesundheitsbehörden und dem Freistaat Thüringen auf den Publikums-Verzicht verständigt. Durch die Entwicklung des Infektions-Geschehens sei dieser Schritt zwingend gewesen, hieß es in einer Presse-Mitteilung. Den Veranstaltern der Weltcups droht somit ein Millionen-Verlust. Bislang sind für die Wettbewerbe schon über 17.000 Tickets verkauft worden.